In Neulengbach, Maria Anzbach und auch im Laabental waren vergangene Woche laute Knalle zu hören. „Die Leute waren beunruhigt und haben am Gemeindeamt und auch beim ORF Niederösterreich angerufen“, berichtet die Maria Anzbacher Gemeinderätin Claudia Sitte. Auch bei der Polizei riefen besorgte Bürger an.

Trainingsflüge in Region

Wie sich herausstellte, führte das Bundesheer Übungsflüge durch. „Von 7. bis 18. November trainieren die Eurofighterpiloten Abfangmanöver im Überschallbereich“, so die Information vom Militärkommando Niederösterreich. Pro Tag waren zwei Überschallflüge geplant. „Wir wurden darüber relativ kurzfristig informiert“, sagt der Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth. Auf den Gemeindehomepages wurde dann über die Flüge informiert.

Kurzfristige Info an Gemeinden

Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei etwa 1.200 Stundenkilometern. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, so kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug, die als Überschallknall zu hören sind.