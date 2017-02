„Das wird jetzt nicht eine große Opernbühne“, scherzt der Neulengbacher Kulturstadtrat Ferdinand Klimka. Muss es auch gar nicht. Der Lengenbacher Saal wird endlich hergerichtet: Er bekommt eine ordentliche Bühne und eine neue Lichttechnik. Außerdem werden Maßnahmen gesetzt, damit die Akustik besser wird.

200.000 Euro lässt sich die Stadtgemeinde Neulengbach die Maßnahmen kosten, das ist nicht wenig. Aber es ist notwendig. Denn der Saal an sich ist ja schön, aber für Konzerte oder Kabaretts halt nicht besonders gut geeignet. Darum ist es gut, dass die seit längerer Zeit angedachten Verbesserungsmaßnahmen jetzt realisiert werden.

Für kleinere Events sollte nach den Umbauarbeiten also ein passender Saal zur Verfügung stehen. Mit dem Umbau des Rathauses entsteht jetzt auch ein weiterer Saal für Empfänge und kleine Veranstaltungen. Was nach wie vor in der 8.000-Einwohner-Stadt fehlt ist eine Location für große Veranstaltungen. Und aufgrund der finanziellen Lage wird man mit diesem Manko noch länger leben müssen.