Wer nicht in Serie Titel sammelt, hat‘s doppelt schwer, sich unter den Top-Teams zu behaupten. Das bekommen die Neulengbacher Fußballfrauen zu spüren. Ohne Champions-League-Teilnahme, ohne Titel in der Liga und im Cup ist ein Team mit Top-Qualität in Österreich (noch) nicht zu finanzieren. „Ohne Geld ka Musi“, meint der Volksmund lapidar. Die NÖSV-Ladies könnten diese „Weisheit“ widerlegen.

Ohne Spitzensportförderung, die bekanntlich an bundesweite Titel gekoppelt ist, kann kaum ein Frauenfußballklub budgetieren. Und diese Titel gingen in den letzten Jahren allesamt nach St. Pölten. Der Beste wird immer besser, die anderen haben‘s noch schwerer Schritt zu halten. Nicht von ungefähr musste Sturm Graz im Sommer einen Gang zurückschalten. Nicht von ungefähr knirscht‘s im finanziellen Gebälk der halben Frauenbundesliga. Anderswo, wie etwa beim NÖ-Nachbarn in Altenmarkt, werden Klubs als Familienbetrieb geführt. Ein zukunftssicheres System schaut anders aus.

Das wird die Neulengbacher wenig trösten. Zumindest hat der Klub gegenüber dem Team mit offenen Karten gespielt, hofft auf Solidarität der Spielerinnen. Nicht ganz zu Unrecht: Das Team ist zusammengeschweißt – und der NÖSV nach wie vor eine gute Adresse.