„Die Schullektüre muss so ätzend sein, dass kein Jugendlicher mehr Lust auf einen Bibliotheksbesuch hat“, sagt Andrea Fürst, die Leiterin der Mediathek Maria Anzbach.

Seit fünf Jahren ist die Bücherei immer am Samstag geöffnet. Samstag deshalb, weil man hoffte, an diesem Tag vor allem Kinder und Jugendliche zu erreichen. Aber die Rechnung ist nicht aufgegangen, ist Andrea Fürst enttäuscht: Jugendliche finden den Weg in die Bibliothek einfach nicht. Also werden die Öffnungszeiten jetzt geändert, Samstag ist zu.

Auch in anderen Mediatheken in der Region wird beklagt, dass es problematisch ist, junge Leser zu erreichen. An den Büchereien kann es nicht liegen, denn da wird viel für die werte Leserschaft getan. Auch für die Jüngsten gibt es Angebote. Aber in Zeiten von Internet und sogenannten sozialen Medien schaut das Buch für manche halt alt aus. Aber vielleicht wird der Griff zum gedruckten Buch für die Jugend wieder modern. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Dass Vinyl irgendwann wieder gefragt ist, hätte vor 20 Jahre ja auch keiner geglaubt.