Behutsam streicht die Pflegerin ihrem Schützling übers dünne Haar, geduldig führt sie ihm einen Löffel Suppe nach dem anderen an den Mund, dann nimmt sie sich noch Zeit für ein paar aufmunternde Worte – so wünscht man sich den Alltag in einem Pflegeheim. Die Realität schaut nicht immer so aus. Es gibt oft zuwenig Personal, der Druck ist groß, die Arbeit ist aufreibend.

Das Pflegezentrum Clementinum ist in die Schlagzeilen gekommen. Die Vorwürfe, die gegen Mitarbeiter erhoben werden, sind massiv. Wenn es stimmt, dass Heimbewohner gequält und erniedrigt wurden, dann ist das ganz arg. Für solche Gemeinheiten gibt es keine Entschuldigung, da sind Personalmangel und Zeitdruck keine Rechtfertigung. Noch laufen die Ermittlungen, es gilt die Unschuldsvermutung. Die Geschäftsführung setzt alles daran, dass das Geschehen aufgeklärt und aufgearbeitet wird.

Eines ist wichtig: Man darf nicht zulassen, dass ein ganzer Berufsstand in ein schlechtes Licht gerückt wird. Denn die meisten Menschen in Pflegeberufen leisten ganz tolle Arbeit.