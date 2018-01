Aufatmen werden die vielen „kleinen“ Parteifunktionäre, die in den vergangenen Wochen von Tür zu Tür gegangen sind, um mit Bürgern das Gespräch zu suchen, die Werbegeschenke verteilt oder Plakate geklebt haben. Wieder ist eine Wahl geschlagen, jetzt sollten die Wahlhelfer für einige Zeit Ruhe haben.

In der Region Wienerwald liegen die Wahlergebnisse so ziemlich im Landesschnitt. Die ÖVP bewegt sich in den acht Gemeinden um die 50 Prozent. Ausreißer gibt es bei der SPÖ: In Asperhofen liegt sie mit nicht einmal 12 Prozent klar unter dem Landestrend. Immer wieder auffällig sind die Ergebnisse von Freiheitlichen und Grünen in Eichgraben und Asperhofen: Die Umweltpartei kann in Eichgraben besonders punkten, während die Freiheitlichen in Asperhofen immer extrem stark sind.

Der Wahlkampf war kurz, die Politiker und ihre Helfer sind bis zur letzten Minute gelaufen und haben um jede Stimme gekämpft. Dass nicht einmal 70 Prozent der Wahlberechtigten an diesem Sonntag den Weg ins Wahllokal fanden, ist schade.