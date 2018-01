Luftballon und Schokolade, Feuerzeug und Kugelschreiber, Tragtasche und Traubenzucker: Das Wahlvolk wurde wieder mit allerhand (mehr oder weniger brauchbaren) Geschenken umworben.

Am Sonntag wird der neue Landtag gewählt, der Wahlkampf verlief ohne besondere Höhen und Tiefen. Verbale Entgleisungen blieben die Ausnahme. In Neulengbach gab es in den vergangenen Tagen noch ein kleines Geplänkel um Plakate von VP- und FP-Kandidaten. Es wurde der Ruf laut, dem Wildwuchs an Plakaten Grenzen zu setzen. Tatsächlich ist es wenig erfreulich, wenn an jeder Ecke Plakate politischer Parteien herumhängen oder stehen. Richtig ärgerlich wird’s, wenn Plakatständer so aufgestellt werden, dass sie Straßenbenützern die Sicht verstellen.

In Altlengbach geht man mit gutem Beispiel voraus. Dort haben sich die Parteien darauf verständigt, die Flut an Politiker-Werbung einzudämmen und im unmittelbaren Ortsgebiet auf Plakate weitgehend zu verzichten. Das hat gut funktioniert. Und der Wähler wird nichts vermisst haben.