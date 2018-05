„Fit macht mit“ heißt die Devise demnächst in Neulengbach: Bei der Leithenwehr entsteht ein Fitnesspark für Jung und Alt mit Trampolin und weiteren Sportgeräten. Noch vor dem Sommer soll der Generationenpark in Betrieb gehen.

Die Idee ist gut. Denn oft wird ja beklagt, dass Kinder und Jugendliche zu wenig Bewegung machen und viele übergewichtig sind. Im Erwachsenenalter macht sich der Bewegungsmangel dann so richtig bemerkbar: Rückenschmerzen, Herz-Kreislaufprobleme und andere Zivilisationskrankheiten tauchen auf.

Laut Fonds Gesundes Österreich sollten Kinder und Jugendliche jeden Tag mindestens 60 Minuten körperlich aktiv sein, Erwachsene sollten mindestens zweieinhalb Stunden pro Woche gemäßigt Sport betreiben. Soweit die Theorie.

An Angeboten in der Stadt Neulengbach scheitert‘s nicht: Abgesehen von Sportmöglichkeiten in Vereinen kann man im Sommer schwimmen, radfahren, walken. Der Fitnessparcours wird ein attraktives neues Angebot. Eines bleibt beim Alten: Motivieren muss sich Jeder selbst.