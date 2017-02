Gebrauchte Kleidung und Schuhe, Geschirr und Kochtöpfe, Polster, Decken und Kleinmöbel – das alles bekam man im Tauschladen, den ehrenamtliche Helfer in Altlengbach auf die Beine gestellt hatten. Zwei Jahre stand der Tauschladen bedürftigen Menschen – nicht nur Flüchtlingen – zur Verfügung.

Es war ein Schock für die ehrenamtlichen Helfer, als sie im vergangenen September Hals über Kopf das Lager räumen mussten, weil das Haus abgerissen wurde. Die gespendeten Waren konnten kurzfristig in der Neuen Mittelschule Laabental und im Neulengbacher Pfarrheim untergebracht werden. Beides waren aber Provisorien mit Ablaufdatum.

Die Suche nach einer neuen Herberge gestaltete sich schwierig, doch die Helfer gaben nicht auf, das ist beachtlich. Und so konnte jetzt das „Karussell“ in der ehemaligen Post in Maria Anzbach eröffnet werden. Dort bekommen Bedürftige jetzt gebrauchte Artikel zu günstigen Preisen. Dort soll auch ein interkultureller Kommunikationstreff entstehen.

Wo ein Wille ist, da ist offensichtlich auch ein Weg.