Die Busverbindung von Hainfeld übers Laabental nach Wien-Hütteldorf und retour soll ab Frühjahr 2017 Geschichte sein. Das wäre ein großer Nachteil für die Pendler, die diese Schnellbusverbindung täglich nutzen, um rasch in die Arbeit und wieder nach Hausse zu gelangen. Gebe es diesen Bus nicht mehr, dann müssten die Pendler zum Bahnhof nach Eichgraben oder Neulengbach fahren und könnten nicht mehr über die Autobahn in knapp 40 Minuten in Wien sein.

Gegen das Einstellen der Buslinie kämpfen jetzt die drei Bürgermeister aus dem Laabental, Ernst Hochgerner, Michael Göschelbauer und Helmut Lintner, ebenso wie Bürgermeister Albert Pitterle aus Hainfeld. Gemeinsam wird – beziehungsweise wurde schon – eine Resolution für die Busverbindung beschlossen.

Dieser Zusammenhalt ist in der Politik selten. Die Tatsache, dass alle Mandatare und auch die Bürgermeister über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten, zeigt, wie wichtig diese Busverbindung im Laabental und Hainfeld ist. Es ist zu hoffen, dass sich der gemeinsame Einsatz der Politiker auch auszahlt und der Bus zum Wohle der Pendler erhalten bleibt.