Die Wirtschaftskrise hat die Hotellerie in der Region Wienerwald hart getroffen. Im Seminartourismus, auf den sich Betriebe spezialisiert haben, herrschte Flaute: Firmen, die früher ihre Mitarbeiter zu mehrtägigen Seminaren schickten, stiegen auf die Bremse, Seminare wurden entweder ganz gestrichen oder verkürzt.

Doch jetzt scheint die Talsohle überwunden zu sein, die aktuellen Nächtigungszahlen im Laabental sind erfreulich: In Altlengbach konnte die 40.000er-Marke geknackt werden. Auch in Laaben ist die Entwicklung positiv.

Die Unternehmer sind zufrieden, aber nicht euphorisch. Denn einfach wird es auch in Zukunft nicht. Der Preiskampf in der Branche ist beinhart, die Konkurrenz ist groß. Die vielen Hotelangebote in Wien machen den Anbietern im Umland zu schaffen. Wie sich das geplante Motel an der A 1 in St. Pölten auswirken wird, ist schwer einzuschätzen. Aber sicher ist: Wer seinen Betrieb in Schuss hält, wer investiert und innovativ ist, wer gute Leute und guten Service hat, der braucht die Konkurrenz nicht fürchten.