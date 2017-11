Wer schon einmal in Kirchstetten aus dem Zug gestiegen oder besser gesagt geklettert ist, der weiß: Es ist höchste Eisenbahn, dass die Bahnstation modernisiert wird.

Geredet wird über die Neugestaltung der Station schon lang. Bereits vor zehn Jahren gab es einen Vorentwurf, passiert ist bis dato nix. Die Gemeindeverantwortlichen ärgern sich schon lange, dass sie noch immer auf eine Niveauanpassung bei den Bahnsteigen warten müssen. Jetzt scheint wirklich Bewegung in das Projekt zu kommen. Die ÖBB kündigen an, dass der Umbau in zwei Jahren gestartet wird. Im Jänner wird es noch Gespräche mit der Gemeinde geben. Auch seitens des Landes wird dieser „Fahrplan“ puncto Bahnhofsumbau bestätigt.

Geplant sind ein neuer Persoentunnel, zwei Aufzüge, eine Rampe sowie ein neuer Mittelbahnsteig. Bis 2021 könnten die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Bahnbenützung in Kirchstetten ist nicht nur unbequem, sondern auch gefährlich: Es ist ja schon zu Unfällen zwischen den Gleisen gekommen. Je schneller der Umbau also erfolgt, umso besser.