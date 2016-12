„Nie wieder geh ich Krampusschauen“, erzählt mir kürzlich eine erwachsene Frau aus dem Bezirk Melk. Sie ist als Jugendliche von „Kramperln“ so geschlagen worden, dass sie noch heute Spuren auf den Beinen und Angst vor Krampussen hat.

Krampusläufe haben nicht unbedingt den besten Ruf. Immer wieder hört man, dass es zu unschönen Szenen kommt.

Anders ist das beim Perchtenlauf in Innermanzing, den Thomas Steinmair mit seinem Team ins Leben gerufen hat. Was vor ein paar Jahren als kleine Veranstaltung mit ein paar einfach verkleideten Krampussen begann, hat sich zu einem echten Spektakel entwickelt. 2007 organisierte Steinmair mit seinem Laabental Pass den ersten großen Krampuslauf im Ort. Das Event wurde immer größer, die Ausstattung der Teilnehmer mit Holzmasken und echten Fellen immer aufwendiger. Aus einem einfachen Krampuslauf ist eine tolle Licht- und Feuershow mit vielen Perchten geworden, die heuer 600 Besucher anzog. Und was besonders wichtig ist: Niemand braucht sich vor den „Kramperln“ fürchten, denn Sicherheit ist oberstes Gebot.