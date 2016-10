Legendär wie das Derby vom 1. November 2002 wird das Match Neulengbach gegen Maria Anzbach vom Freitag nicht werden. Das liegt nicht nur daran, dass der Nebel nicht so dicht war wie damals, als man von einem Tor zum anderen kaum sehen konnte. Obwohl: Viele Fans hätten sich das wieder gewünscht, um den Niedergang nicht so drastisch präsentiert zu kriegen.

2002 waren rund 800 Zuschauer ins alte Wienerwaldstadion gepilgert. Neulengbach war erst in die 1. Klasse abgestiegen und Anzbach setzte zum Höhenflug in die Gebietsliga an.

Bruno Mangl war beim SVN erst seit zwei Jahren Obmann, mit den Frauen Nummer eins Österreichs, aber bei den Herren kiefelte er am noch Erbe. Bei Anzbach wiederum bewies Ali Kubin sein Talent als sportlicher Leiter. Das Derby 2002 ist auch der Beweis, dass im perfekten Zusammenspiel von Funktionären und NÖN ein Hype erzeugt werden kann.

Einige Jahre später gab es die Fusion der beiden Klubs. Mit der Anzbacher Lizenz lief man in der 2. Landesliga auf. In Anzbach hingegen wurde ein neuer Klub gegründet. Da jetzt auch Neulengbach zurück in der 2. Klasse ist, traf man nach 14 Jahren erstmals in der Meisterschaft aufeinander. Eines wurde da offensichtlich: Visionäre wie Mangl und Kubin fehlen beiden!