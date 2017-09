Hinter alten Burgtoren wird ein Programm entwickelt, das automatisiert die unzähligen E-Mails im Postfach beantwortet und die wichtigen fünf herausfiltert, oder man kommt umweltfreundlichen Energielösungen einen entscheidenden Schritt näher.

Geht es nach Matthias Zawichowski, Sprecher des Personenkomitees Burg:2025, könnte das hoch über Neulengbach schon bald zur Realität werden. Start-ups sollen sich in der Burg ansiedeln und die Entwicklung vorantreiben. In dem historischen Gebäude will das Komitee kreativen Raum schaffen, der Platz zum Denken lässt, um innovative Geschäftsmodelle für die Zukunft zu entwickeln.

Dass es bis zu den ersten fruchtbaren Denkprozessen noch einige Jahre dauern wird, ist allen klar. Bis dahin wird es vor allem wichtig sein, die Infrastruktur auf der Burg zu schaffen. Mit dem Burgherrn gibt es konstruktive Gespräche. Denn um Zukunftsträchtiges zu schaffen, ist es besonders bedeutend, das alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Denn nur dann kann aus der Burg ein Vorzeigeprojekt, das weit über die Region hinaus ragt.