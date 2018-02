Es geht bergauf, mit den Bevölkerungszahlen im Bezirk St. Pölten. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren ist erfreulich – gerade auch in der Region Wienerwald. Von Abwanderung keine Spur, alle acht Ortschaften konnten zulegen. Wobei Asperhofen mit einem Plus von 25 Prozent die Nase vorn hat, gefolgt von Eichgraben mit 21 und Kirchstetten mit 19 Prozent. Damit ist man klar über dem Durchschnitt im Bezirk.

Es gibt einige Gründe, die die Region attraktiv machen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist sicherlich die Infrastruktur: Die Anbindungen nach Wien und nach St. Pölten sind gut, von der Nähe zum Bahnhof Tullnerfeld profitiert Asperhofen ganz offensichtlich.

Auch die Lebensqualität ist im Großen und Ganzen sehr gut, einmal abgesehen von der Belastung durch das enorme Verkehrsaufkommen etwa an der B19. Die Ortschaften wachsen stetig. Gut ist es, wenn sie nicht allzu rasant wachsen, wenn nicht an jeder Ecke plötzlich riesige Wohnklötze entstehen. Dann bleibt das soziale Leben intakt, und das ist auch ein Faktor, der eine Gemeinde attraktiv macht.