Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Gernot Steier das ehemalige Blindenheim in Unterdambach kaufen will. Ein Wohnprojekt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Senioren, aber auch für Jungfamilien wolle er realisieren, schon im Mai könnten die ersten Mieter einziehen, so lauteten die ambitionierten Pläne des Neulengbacher Rechtsanwalts. Im Frühjahr war von einer neuen Nutzung des Areals aber noch keine Rede, mehr als einen Vorvertrag gab es nicht, Zweifel tauchten auf, ob der Deal überhaupt zustande kommt.

Jetzt ist der Kauf doch über die Bühne gegangen. Am Freitag hat Gernot Steier den Vertrag mit der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen unterschrieben. Damit ist die erste Hürde genommen. Die nächste große Hürde hat der neue Besitzer jetzt vor sich: Denn die Widmungsfrage ist noch nicht geklärt. Das Areal ist als Bauland Sondergebiet Blindenheim ausgewiesen, ob die Gemeinde die Widmung Bauland-Wohngebiet zulässt, steht in den Sternen. Bis tatsächlich Mieter einziehen, wird es also noch länger dauern.