Die Konstellation birgt Konfliktpotential: Zehn Mandate hält die ÖVP in Altlengbach, zehn Mandate die SPÖ. Bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2015 musste sich der damalige SP-Bürgermeister Wolfgang Luftensteiner seinem Herausforderer Michael Göschelbauer knapp geschlagen geben: 30 Stimmen gaben den Ausschlag. ÖVP und SPÖ einigten sich damals recht schnell auf eine große Koalition mit einem roten und einem schwarzen Vizebürgermeister.

Immer wieder kommt es seither zu Zwistigkeiten in der Gemeindestube. Luftensteiner übt regelmäßig Kritik an der Arbeitsweise seines Nachfolgers, fühlt sich schlecht informiert und bei Projekten übergangen.

Bei der Gemeinderatssitzung in der Vorwoche wurde ein neuer Tiefpunkt in der Zusammenarbeit erreicht, könnte man meinen: Der SP-Vize verglich die Vorgehensweise des VP-Koalitionspartners mit dem Buwog-Skandal und stellte die Koalition in Frage. Doch es dürfte ein Sturm im Wasserglas gewesen sein. Immerhin hat man nach der Sitzung gemeinsam die Geburt der Tochter des Ortschefs gefeiert.