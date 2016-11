Jetzt stehen sie fest, die Gewinner des Ideenwettbewerbs zur Belebung der Neulengbacher Burg. Aus zehn Konzepten haben Jury und Bevölkerung die drei besten gekürt. Das Projekt zur Entschleunigung mit dem Titel „Slow Castle“, das „Burg Gulasch“ mit den Schwerpunkten Co Working Offices, Kultur und Veranstaltungen sowie das Kompetenzzentrum für Handwerk und Veredelung mit eigener Genossenschaftsbrauerei haben das Rennen gemacht.

Dass mit Clemens Swatonek aus Markerdorf und Maximilian Peter aus Anzbach auch zwei Leute aus der Region unter den Preisträgern sind, ist besonders erfreulich. So wie die Entwicklung in den vergangenen Monaten erfreulich ist. Dass sich ein Personenkomitee gefunden hat, das den Burgherrn überzeugen konnte, einen neuen Anlauf zur Burgöffnung zu unternehmen, ist ein großer Erfolg. Mit dem Ideenwettbewerb hat man viele tolle Ansätze in der Hand. Die große Kunst ist jetzt, die Geldmittel aufzustellen und die Aufbruchstimmung zu nutzen, damit das historische Gemäuer endlich aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden kann.