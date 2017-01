Die Stadtgemeinde Neulengbach baut das Rathaus um und investiert heuer wieder viel Geld in den Kanalausbau.

In Kirchstetten konnte der Umbau des Gemeindehauses abgeschlossen werden, da steht heuer der Ausbau des Feuerwehrhauses im Mittelpunkt. In Eichgraben werden in den nächsten drei Jahren vier Millionen in den Schulumbau investiert. In Altlengbach wird der Kindergarten fertig gestellt. In Maria Anzbach wird die Sporthalle gebaut. In Laaben sind bei der Kirche in Brand Arbeiten in Vorbereitung. . .

Es tut sich also auch 2017 allerhand in der Region Wienerwald, viele Projekte sind auf Schiene. Auch wenn die Gemeinden oft mit den Finanzen kämpfen: Stillstand ist nicht drin, die Orte müssen sich weiter entwickeln. Um die Frage der Weiterentwicklung geht es auch in Altlengbach: Dort soll die Gestaltung des Ortszentrums wieder in Angriff genommen werden. Nachdem die ersten Pläne mit der Verbauung der Kirchenwiese am Bürgerprotest gescheitert sind darf man gespannt sein, in welcher Form das Projekt realisiert wird.