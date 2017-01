Der Semmering ist neben Schneeberg und Rax das touristische Zugpferd des Bezirks Neunkirchen. Die Weltcup-Skirennen der Damen waren ein großer Erfolg und trugen die Attraktivität des Standortes in die weite Welt. Zu den erfreulichen Meldungen passt aber so gar nicht die Performance der Panhans Holding Group in letzter Zeit. Wenn von Stromabschaltungen wegen Zahlungsverzögerungen die Rede ist und Gerüchte von drohendem Konkurs oder gar der möglichen Schließung des Traditionsbetriebes und der Bergbahnen, dann ist Feuer am Dach.

Gut, dass der Geschäftsführer jetzt angekündigt hat, die Konzepte wie gewohnt weiterzuführen. Der bislang harte Winter kommt den Bemühungen zugute. Aber auf das Wetterglück zu vertrauen, ist zu wenig. Die Banken müssen überzeugt werden, dass eine Partnerschaft für sie Sinn macht. Zu hoffen ist auch, dass das Land NÖ seine guten Kontakte spielen lässt und eine Vermittlerrolle einnimmt. Ein Scheitern der Panhans-Ambitionen wäre für die Region ein Desaster, von dem sie sich kaum erholen wird.