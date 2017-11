Nun soll‘s also eine „Sechserliga“ richten. Die von den Bundesliga-Topklubs geführte Arbeitsgruppe zur Ligareform wird dem Österreichischen Fußballbund ein neues Format vorlegen, das die Leistungsdichte heben soll. Aufgrund der Entstehungsgeschichte ist zu befürchten, dass die Ligareform unterm Strich auch nur den Topklubs nützt.

Neulengbach hofft zu diesem erlauchten Kreis zu gehören – und trägt deshalb die Reform mit. So sinnvoll Doppelveranstaltungen (A-Team und „U 21“) sind, so sehr darf bezweifelt werden, dass eine Sechserliga der Weisheit letzter Schluss ist. An der Ausnahmestellung von Meister St. Pölten wird sich nichts ändern, ebensowenig an der Zweiklassengesellschaft, die schon jetzt die Szene prägt. Und sind insgesamt vier Runden gegen die fünf immer gleichen Gegner (ab Sommer 2019) für die Zuschauer attraktiver?

Jene Punkte, die wirklich für eine breitere Spitze sorgen könnten, bleiben vorerst ausgeklammert – wie etwa ein vom ÖFB angestoßenes Liga-Sponsoring, ein gewisses Maß an TV-Präsenz. Ein neues Ligaformat alleine wird keine Probleme lösen. Die gibt‘s nicht nur an der Spitze, sondern auch in der Breite. Diese stagniert bestenfalls – da muss man nur einen Blick in die „schrumpfenden“ Gebietsligen werfen ...