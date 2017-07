Was für eine geniale Tenniswoche war das doch für den Innermanzinger Startrainer Günter Bresnik in Wimbledon! Nach den verpatzten Auftritten von Dominic Thiem bei den Rasenturnieren in Halle und Antalya übernahm Bresnik in London wieder selbst das Kommando und führte seinen Schützling zurück in die Erfolgsspur.

Besonders am Aufschlag und Return wurde intensiv gearbeitet. Bereits beim Sieg gegen den kanadischen Rasenspezialisten Pospisil machte sich das intensive Training bemerkbar, das Selbstvertrauen kehrte bei Thiem zurück. Auch der 32-jährige Giles Simon verlangte ihm zwar in Runde zwei alles ab, doch Thiem steigerte sich abermals und gewann in vier Sätzen.

Am Samstag war dann auch der 21-jährige US-Shootingstar Jared Donaldson in der dritten Runde kein Stolperstein — Thiem steht erstmals im Achtelfinale des prestigeträchtigsten Turniers der Welt, hat also sein großes Ziel, die zweite Turnierwoche zu erreichen, geschafft.

Auch gegen den Tschechen Thomas Berdych am Montag (nach Redaktionsschluss) galt Thiem als Favorit. Der Bresnik Schützling wäre der erste Österreicher, der in ein Wimbledon Viertelfinale einziehen würde — 1990 scheiterte Alex Antonitsch im Achtelfinale. Gegner dann wäre voraussichtlich niemand geringerer als Novak Djokovic.