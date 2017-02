Auf einen verspäteten Saisonstart stellt man sich derzeit beim SV Maria Anzbach ein. Die Bauarbeiten am neuen Klubhaus werden aufgrund des extrem kalten Winters wohl doch nicht rechtzeitig zum Saisonstart fertig. Außenarbeiten am Gebäude waren heuer überhaupt noch keine möglich, was die Verzögerung erklärt.

Obmann Heinz Horn hat vorsichtshalber beim Verband vorgesprochen und Vorkehrungen getroffen. Alle Ausweichtermine dürfen wahrgenommen werden. Falls kein meteorologisches Wunder passiert, und aufgrund eines Wärmeeinbruchs jetzt doch rasch die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden können, ist mit dem ersten Meisterschaftsspiel auf der neuen Anlage erst am 15. April gegen St. Aegyd zu rechnen.

Witterungsbedingte Absagen sollte es dann aber besser keine mehr geben, sonst müssten die Anzbacher im Juni auch unter der Woche Abendspiele ansetzen, um rechtzeitig bis zum Meisterschaftsfinale alle Spiele absolvieren zu können.

Aus einem weiteren Grund ist die Verschiebung für Maria Anzbach ungünstig. Fingerspitzengefühl ist beim Coach gefragt, die in Frühform befindliche Elf zeitgerecht in Schuss zu bringen. Dazu wird man Testspielgegner benötigen. Auch nicht leicht, wenn die Meisterschaft für die anderen einmal läuft!