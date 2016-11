Als zweiter Österreicher nach Thomas Muster darf Dominic Thiem beim ATP-Finale ran. Als einer der acht Besten des aktuellen Tennisjahres schlägt der erst 23-Jährige in London auf. Als „neunten Finalisten“ sollte man eigentlich Günter Bresnik in die Auslosung aufnehmen. Für den Innermanzinger ist die Krönung von Thiems Tennisjahr ein Genugtuung. Auch wenn er sich‘s nicht anmerken lässt.

Im ersten Halbjahr flogen Thiem die Herzen zu. Der Semifinalist von Paris war „Everybody‘s Darling“. Als in der zweiten Saisonhälfte die Konstanz flöten ging – nicht ungewöhnlich bei einem noch so jungen Spieler – hatten die Unkenrufer Saison. Auch Bresnik bekam bei so manchem sein Fett weg. Der Coach habe seinem Schützling zu viele Spiele verordnet. An Bresnik perlten die Vorwürfe ab wie von einer Teflonpfanne. Wer so lange im Geschäft ist, geht seinen Weg. Weil er weiß, was er tut – und weil ihm der Erfolg Recht gibt. Bresniks Schützling darf sich bei der Gala des Welttennis präsentieren. Und Stolz schwingt schon mit, wenn der Weltklassecoach von Thiem spricht. Ihr Verhältnis ist ein ganz besonders. Nicht von ungefähr verordnete Bresnik nach dem Aus in Paris eine „Auszeit“ beim Fußball. Ganz so tough ist halt selbst ein Bresnik nicht ...