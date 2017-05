Selbst der neue Dominator des österreichischen Frauenfußballs ist nicht übermächtig. Diese Erkenntnis können die Neulengbacherinnen aus dem Derby mit ins Cupfinale nehmen. Mit (viel) Glück ist die Sensation machbar. Diese Hoffnung bleibt, bevor im Sommer der große Umbruch droht.

Mit welchem Team und mit welchen Ambitionen 2017/18 in Neulengbach noch Frauenfußball gespielt wird, kann keiner seriös prophezeien. Keine hellseherischen Fähigkeiten braucht‘s, um einen Umbruch im Kader zu konstatieren. So manche Stammspielerin ist sich schon mit einem neuen Klub einig, in der Gerüchtebörse gehandelt wird so ziemlich jede. Die Ungewissheit nach dem im Winter propagierten Sparkurs ist tödlich. Für die Spielerinnen selbst. Aber auch für die Planungssicherheit des Vereins. Eines scheint klar: Jene Truppe, die Mitte Mai das Cupfinale bestreitet, wird dem Team für die kommende Saison nur wenig gemeinsam haben.

Wenn feststeht, ob Neulengbach tatsächlich sein Comeback in der Champions-League gibt, sind die Transferwürfel längst gefallen. Der Erfolg kommt wohl zu spät, um die Hoffnungsträgerinnen zu halten.

Ein bitterer Treppenwitz der Fußballgeschichte. Auf Kosten des Traditionsklubs.