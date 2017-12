Jiu-Jitsu ist keine Olympische Disziplin, aber die bedeutsamste Kampfsportart für alle Polizeisportvereine weltweit. Nichts ist effektiver im Zweikampf als diese Mischung aus Karate, Judo und Kickboxen. Dazu sind Duo-Kämpfer perfekt abgestimmt und ihr Showprogramm gilt als ästhetischer Tanz.

Mit den Pressbaumerinnen Mirnesa und Mirneta Becirovic hat Österreich zudem die derzeitigen Superstars dieses Sports, die vollgefüllte Hallen überall auf der Welt in atemlose Stille versetzen. In Kolumbien holten sich die bildhübschen Zwillinge bereits ihre sechste WM-Goldmedaille in Folge ab.

Daneben schrieben die Gablitzer Niko Bichler und Sebastian Vosta ein sportliches Märchen, sicherten sich WM-Gold in ihrem allerletzten Wettkampf!

Wer sich darüber Jubelmeldungen in Österreichs Medienlandschaft erwartet hatte, wurde aber schwer enttäuscht. Selbst Bundescoach Robert Horak, den kaum noch etwas überraschen kann, macht die Funkstille sprachlos. Außer der NÖN hat sich eine Woche lang niemand bei ihm gerührt. Dabei hatte die BSO sogar einen Fotografen und einen Pressemann mit nach Kolumbien geschickt. Doch sie schafften es nicht, die APA effektiv zu „füttern“.

Und so blieb die bislang erfolgreichste Jiu-Jitsu-WM von den Österreichern unbemerkt.