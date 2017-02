Die Transferzeit ist in der Nacht auf Mittwoch ohne weitere Überraschung zu Ende gegangen. Große Neuverpflichtungen haben die Klubs aus dem Wienerwald nicht vorgenommen. Der Schock der Steuerprüfungen, die im ganzen Bezirk bei diversen Klubs die Runde machen, hat die Funktionäre offenbar etwas ruhig gestellt. Mittlerweile wird sogar vermutet, dass Klubs, die in den letzten fünf Jahren Nicht-EU-Ausländer, also etwa Bosnier, Serben oder Albaner, angemeldet hatten, für diese an Sozial- und Finanzamt die Abgaben wie für Schlüsselarbeitskräfte abführen müssen.

Ganz auf Legionäre verzichten, will deshalb aber kein Klub. Denn die vielen Derbys in der 2. Klasse Traisental sind zwar an sich schon attraktiv, doch auf den Platz kommen die Fans halt nur, wenn auch wirklich eine Chance besteht, die Nachbarn zu schlagen. Vermeintlich hochkarätige Kicker aus dem benachbarten Ausland sollen das möglich machen.

Das Level der Teams steht und fällt somit weiterhin in aller Regel mit den Legionären. Klubs machen sich abhängig von Kickern, die meist nicht regelmäßig mittrainieren und oftmals beim nächstbesten Angebot wieder fort sind. Nachhaltigkeit schaut anders aus. Für den kurzfristigen Erfolg wird leider zu oft der eigene Nachwuchs vernachlässigt.