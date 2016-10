Immer wieder Sturm Graz. Gegen die Steirerinnen hatte der NÖSV Neulengbach im Cup zwei Galavorstellungen abgeliefert. In der Liga kostete allerdings eine bittere Heimniederlage Platz zwei – und damit das Ticket für‘s internationale Geschäft. Kurzum: Die Fußballfrauen haben mit den „Blackies“ eine Rechnung offen. Die sie am kommenden Wochenende begleichen wollen.

Mit Trainerin Brigitte Entacher und U19-Nationalspielerin Laura Wienroither hat der einstige Serienmeister aus dem Wienerwald einen guten Griff gemacht. So viele Talente wie Neulengbach hat keiner in Österreich im Kader, auch Ligadominator St. Pölten nicht. Der Doublesieger ist momentan noch einen Tick abgebrühter, körperlich robuster – das hat sich beim 3:0 in der NÖ-Landeshauptstadt gezeigt. Doch allzuweit weg sind die NÖSV-Mädels nicht. Und im Frühjahr kann‘s dann schon wieder anders aussehen: Die Zeit spielt für die Neulengbacher Youngsters. Zudem hat die Entacher-Elf im Rückspiel Heimvorteil. Klappt‘s in Graz mit den drei Punkten könnte 2017 ein echtes Entscheidungsspiel um den Titel anstehen.

Den „Liga-Fluch“ gegen Sturm besiegen und die Titelchance wahren: Nicht mehr und nicht weniger steht am Spiel. Neulengbach ist bereit.