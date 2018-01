Am 31. Jänner noch nach St. Pölten, die letzten Anmeldungen abgeben. Für Fußballfunktionäre gehörte das über Jahrzehnte zur Folklore. Nicht nur aufgrund des Online-Systems ist das heuer anders. Denn: Die Übertrittszeit beginnt eine Woche später, endet dafür erst am 6. Februar. Eine Neuerung, die den Vereinen entgegen kommt.

Schließlich trainiert niemand in der ersten Jännerwoche. Spieler schon zu diesem Zeitpunkt anzumelden spricht für gute Planung. Wenn‘s aber nun sieben Tage später passiert, tut‘s auch keinem weh. Die Klubs gewinnen eine Woche, können ihre (potenziellen) Zugänge im Trainingsalltag prüfen. Was in aller Regel mehr aussagt, als noch so schöne Worte der Kicker oder – noch besser – ihres Beraters. Und auch die Fußballer können noch reagieren, wenn sich in den ersten Vorbereitungswochen herausstellt, dass es doch nicht mehr passt beim „alten“ Klub. Die Neuregelung des Transferfensters kennt damit praktisch nur Gewinner.

In unserer Region wird‘s genug Klubs geben, die die neue Frist ausreizen. Schließlich hat sich bei Neulengbach durch den Abgang der Legionäre eine unerwartete Lücke aufgetan, die es zu schließen gilt. Aber allemal besser, als sich von pokernden Kickern das Geld aus der Tasche ziehen zu lassen.