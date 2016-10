Immer wieder neue Krimispannung bietet das Schauspielteam rund um den jungen Eichgrabener Manuel Celeda. Nach „Mord in 5 Gängen“ und „MordDeluxe“ wird auch in „Mord goes Music“ fleißig weiter gemordet. In allen drei Formaten werden die Gäste in einen spannenden und humorvollen Krimiabend in tollen Locations entführt. Während das Publikum ein mehrgängiges Galadinner genießt wird gemordet, gerätselt und verdächtigt. Die Zuschauer werden dabei zum Detektiv oder auch zum Verdächtigen.

Theater als Leidenschaft

Den Weg zur Bühne hat Manuel Celeda mit sechs Jahren, über den Verein „Bellarina Dance Performance“, überwiegend durch Kristel Demaere gefunden. „Als ich damals das erste Mal auf der Bühne gestanden bin, wusste ich, das ist es, was ich machen möchte. Ich habe dann zahlreiche Theaterclubs besucht, war im Theater der Jugend in Wien, mit 14 war ich ein halbes Jahr in Amerika und habe dort am Musical ‚When in Rome‘ teilgenommen und bin dort auch zur Schule gegangen“, berichtet er begeistert. Mit 16 hat er den Jugendtheaterverein „Face:Time“ (www.face-time.info) gegründet, dessen Ensemble unter seiner Regie schon zahlreiche Produktionen, wie zum Beispiel „Der Irrenflug“, „Die Mausefalle“, „Außer Kontrolle“, „Alice - ein Rockmusical“, „Schneewittchen - das Musical“ und „Peter Pan - Fliege deinen Traum“ erarbeitet hat.

Außerdem durfte er am Burgtheater/Akademietheater in „Rasmus, Pontus und der Schwertschlucker“ und in „In Limbo“ mitspielen. 2011 hat Celeda die Schauspielausbildung begonnen, die er 2013 abgeschlossen hat. Nach dem Abschluss hatte der junge Eichgrabener Drehtage bei „Soko Kitzbühel“, „Soko Donau“ und bei Spielfilmen des ORF/ZDF, zuletzt für den Krimi „Pregau“. Im Jänner 2014 hat er sein eigenes Unternehmen gegründet. (www.mörderdinner.com).

„Außerdem biete ich Workshops und Kurse für Kinder, Jugendliche, Schulen und private Gruppen/Personen im Bereich Schauspiel an“, erzählt Celeda.

Gemordet wird am 8. Oktober im Gasthaus Lazelberger in St. Christophen („Show must go on“), am 28. und 29. Oktober im Gasthaus Mayer in Rekawinkel („Der Fluch von Jill“) und am 5. November im Lengbachhof in Altlengbach („LadyKillers“). www.manuel-celeda.com