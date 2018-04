Mit miesen Methoden versuchen unbekannte Betrüger im Internet an das große Geld zu kommen. In Laaben hackten Internetbetrüger den E-Mail Verkehr des Tennisvereins.

Sie loggten sich in den E-Mail Verkehr zwischen Obmann Ernst Klement und Kassier Andreas Grübl ein. So versandten sie im Namen des Obmanns an den Kassier ein E-Mail, in dieser aufgefordert wird, sofort 2.500 Euro für ein Sportprojekt zu überweisen. haben. Dem TC-Kassier war diese Aufforderung sofort verdächtig, da das Geld noch dazu an ein ausländisches Konto zu überweisen wäre.

Andreas Grübl: „Das E-Mail war den Mails, wie sie unser Obmann zu schreiben pflegt, verblüffend ähnlich. Doch so hohe Geldbeträge werden in unserem Verein persönlich abgesprochen. Auf diesen miesen Betrug falle ich sicher nicht hinein.“