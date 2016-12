Nachdem die Buslinie von Hainfeld über Laaben nach Wien-Hütteldorf ab April eingestellt werden soll (die NÖN hat berichtet), wurde dieser Punkt bei der Gemeinderatssitzung in Laaben behandelt.

Alle drei Parteien forderten in einem Resolutionsantrag, dass die Buslinie 1089 nicht aufgelassen werden soll, sondern in der Früh und am Abend sogar noch ausgebaut werden soll.

SPÖ-Gemeinderat Georg Parrer meinte dazu: „Der Bus um 6.05 Uhr von Brand-Laaben nach Hütteldorf ist bei den Laabener Pendlern sehr beliebt, doch dieser Bus kommt sehr früh in Hütteldorf an. Es wäre optimal, wenn etwas später noch ein zweiter Schnellbus nach Hütteldorf fahren würde.“ Das gelte auch für die Rückfahrt von Hütteldorf nach Brand-Laaben: „Dieser Bus fährt bereits um 16.54 Uhr von Hütteldorf weg, viele Pendler erreichen diesen Bus nicht.“ Die Laabener Gemeinderäte sehen im Ausbau der Schnellbuslinie die Zukunft.

„Mit dem Ausbau der Schnellbuslinien entlasten wir den Individualverkehr und schonen unsere Umwelt.“

Umweltgemeinderat Clemens Kostolecky (ÖVP)

Die Meinung des SPÖ-Obmannes Georg Parrer: „Eine Einstellung des Busses hätte zwangsläufig eine Qualitätsverschlechterung für die Fahrgäste zur Folge. Alleine das Umsteigen in Neulengbach ist sehr mühsam, auch der Weg zu Bahnstation, für jene, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß unterwegs sind.“ Auch Gerhard Mühlbauer (ÖVP) setzt sich für den Ausbau der Schnellbuslinie ein: „Mit der Buslinie sind die Laabener viel schneller in ihrer Arbeit in Wien und wieder zu Hause und gewinnen damit viel Freizeit. Diese Freizeit können sie viel besser mit ihren Familien verbringen als am Bahnhof auf die Anschlussbusse zu warten.“ Und Bürgermeister Helmut Lintner erklärte: „Ich arbeite mit den Bürgermeistern von Hainfeld, Innermanzing und Altlengbach intensiv daran, diese Buslinie zu erhalten. Am 23. Jänner haben wir dazu ein Gespräch mit einem zuständigen Vertreter des Landes.“

Der Resolutionsantrag um den Ausbau der Schnellbuslinie wurde von ÖVP, SPÖ und FPÖ einstimmig beschlossen.