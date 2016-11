Bis zuletzt hing es am seidenen Faden, ob der Sport- und Kulturverein mit seinen 100 Mitgliedern bestehen bleibt. Seit der Gründung 1994 im Vorstand dabei ist Ingrid Hochgerner, die es am Freitag bei der entscheidenden Sitzung im Hotel zur Post auf den Punkt brachte: „In Laaben will ein jeder alles haben, aber keiner will dafür etwas tun.“

Bürger zeigten Engagement

Gemeinderat Gerhard Mühlbauer hatte noch einmal alle Gemeindebürger zu einer Diskussion eingeladen – mit dem Appell, den Sport in Laaben zu retten. Wie berichtet wurde ein neuer Obmann für den Sport- und Kulturverein gesucht. Diesmal waren sich die Laabener der außergewöhnlichen Situation bewusst und ließen den engagierten Gemeinderat nicht im Stich.

Zu der Veranstaltung kamen so viele Interessenten, dass sogar in einen größeren Saal gewechselt werden musste. Die Diskussionsteilnehmer brachten ihre Anliegen ein. Von dieser konstruktiven Art und Weise begeistert entschied Gemeinderat Gerhard Mühlbauer, für das Amt des Obmanns des Sport- und Kulturvereins zur Verfügung zu stehen. Ihm zur Seite steht als Obmann-Stellvertreter Christian Rebernig. Auch für alle weiteren Funktionen im Verein wurden Personen gefunden.

Lintner: „Ich freue mich sehr über diese großartige Lösung"

Bürgermeister Helmut Lintner dankte allen, die Verantwortung übernehmen. „Ich freue mich sehr über diese großartige Lösung, die Gemeinde wird den Sport- und Kulturverein bestmöglich unterstützen.“

Gemeinderat Gerhard Mühlbauer präsentierte seine Vorstellung: „Wir werden viele Sektionen mit vielen sportlichen Aktivitäten bilden, natürlich wird auch der Kulturbereich ein Schwerpunkt bleiben. Gemeinsame Veranstaltungen werden nun auf einer viel größeren Bühne möglich sein.“

Dank für 15 Jahre Engagement

Bürgermeister Helmut Lintner dankte auch dem zurückgetretenen Obmann Sepp Walchhofer für seine 15-jährige Tätigkeit. Walchhofer wird im neuen Verein den Bereich Kultur übernehmen. Und auch der Radsportverein soll wieder aktiviert werden. Walfried Blumauer, ehemals Gemeinderat in Altlengbach, wird die neugegründete Radsektion übernehmen.

Die Sektion Volleyball übernimmt Hannes Eigner. „Wichtig ist mir auch eine bessere Kommunikation der vielen Aktivitäten zum Bürger. Viele wissen gar nicht, welch großartiges sportliches Angebot es in Laaben gibt“, will Gerhard Mühlbauer die Öffnung des Vereins vorantreiben.

Als neuer Kommunikationschef stellte sich Matthias Daxböck zur Verfügung, er wird zukünftig auch die neue Homepage des Sport- und Kulturvereins gestalten.

Ob es auch zu einer Eingliederung des Tennisvereins in den Sport- und Kulturverein kommt, wird noch beratschlagt.

Der neue Obmann Gerhard Mühlbauer kommt aus dem Sportbereich und ist selbst ein begeisterter Fußballer, Tennisspieler und Mountainbiker. Im Anschluss an den Diskussionsabend fand die Wahl des neuen Vorstandes des Sport- und Kulturvereins im Hotel zur Post statt, die einstimmig über die Bühne ging.

Der Verein ist gerettet, dieser Erfolg wurde noch lange im Hotel zur Post gefeiert.