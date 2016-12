Mit diesem Blitzbus konnten die Pendler in knapp 40 Minuten ohne Umsteigen das innerstädtische Verkehrssystem in Wien (U 4) erreichen. Ab dem Frühjahr ist beabsichtigt, die Busverbindung aufzulassen und den Linienverkehr aus dieser Region an die alte Westbahn anzubinden.

Gegen die Auflassung der Buslinie wollen sich die drei Laabental-Gemeinden sowie Hainfeld wehren. Eine Resolution zur Aufrechterhaltung wird in den Gemeinderatssitzungen beschlossen. In der Resolution heißt es, dass eine Einstellung der Buslinie „zwangsläufig eine Qualitätsverschlechterung für die Fahrgäste zur Folge hätte“. In Neustift-Innermanzing wurde die Resolution von den Grünen eingebracht, wird aber von allen Parteien unterstützt.

Auch der Altlengbacher Gemeinderat hat in der Sitzung einstimmig die Resolution zur Erhaltung des Blitzbusses verabschiedet. SP-Vizebürgermeister Wolfgang Luftensteiner, der die Resolution vorbereitete, betonte: „Wir müssen den größtmöglichen Druck ausüben, um diese Busverbindung aufrecht zu erhalten.“

Die Gemeinde Brand-Laaben wird, ebenso wie Hainfeld, die Resolution in dieser Woche in der Sitzung beschließen. Auch Hainfelds SP-Bürgermeister Albert Pitterle wünscht sich, dass die Betreiber ein Einsehen haben und hofft auf einen baldigen Gesprächstermin mit den Verantwortlichen.