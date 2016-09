„Warum wurde der Unterbau der Gleise von Holz- auf Betonschwellen ausgetauscht? Ist das im Sinne des Lärmschutzes?“, fragen sich manche Eichgrabener nach den Sanierungsarbeiten entlang der Westbahn. Denn jetzt seien die Züge lauter als vorher zu hören. Schuld daran soll auch der erweiterte Abstand zwischen den Schwellen sein. Speziell im „Eichgrabener Bogen“ soll es jetzt eine erhöhte Lärmbelastung geben, beklagen Anrainer der Bahn.

Nach längeren Gleissperren, so wie es in Eichgraben der Fall war, kommt es immer wieder zu Anrainer-Beschwerden, weiß ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif: „In der Gleissperrenzeit hat sich ein Gewöhnungseffekt eingestellt. Wir gehen davon aus, dass nach der Eingewöhnung keine Beschwerden mehr auftreten werden.“

Mehr Stabilität, weniger Lärm durch Beton

Und Seif erklärt weiter: „Der Holzschwellenoberbau wird seit über 25 Jahren bei den ÖBB großteils durch Betonschwellen ersetzt.“ Diese Oberbaustrategie basiere auf technisch-wirtschaftlichen Überlegungen und Gesichtspunkten der Ökologie. Die imprägnierten Holzschwellen sollen so weit wie technisch möglich durch Beton ersetzt werden. „Selbstverständlich dürfen Betonschwellen auch in Ballungsräumen verbaut werden, wie am Wiener Hauptbahnhof.“

Dass der Wechsel von Holz- zu Betonschwellen keine Schallerhöhung mit sich bringe, wurde laut Seif durch zahlreiche Lärmmessungen national und international festgestellt und auch so in den Vorschriften niedergeschrieben. „Der Betonschwellenoberbau hat den Vorteil, dass die Gleislage stabiler ist und somit das Fahrzeug einen ruhigeren Lauf hat, was massiv zur Lärmreduktion beiträgt“, erklärt Seif.