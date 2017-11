Tolle Stimmung herrschte am Freitagabend in Neulengbach: Stella Jones begeisterte die Besucher auf der „Bühne im Gericht“ im Lengenbacher Saal.

„Miss Black Voice“, wie sie vom Vollblutmusiker Christian Terzinsky vorgestellt wurde, sorgte mit „Watermelon-Man“, „Sunny“ und „Amazing Grace“ sowie vielen anderen Songs für Begeisterung.

Christian Terzinsky brachte drei grandiose Musiker mit auf die Bühne: Thomas Faulhammer brillierte am Saxophon, Walter Sitz am Schlagzeug und Paul Hondl auf E-Pass und Kontrabass, er selbst zeigte ein wahres Meisterwerk am Keyboard, viel Applaus erntete auch Sohn Alexander Terzinsky mit seinem Auftritt am Schlagzeug.