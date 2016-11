Maria-Anzbach

Im geheizten Zelt in der alten Mühle spielte die Band 5/8erl in Ehr’n. Die Musiker heizten den rund 100 Besuchern mit ihrem Programm richtig ein.

5/8erl in Ehr’n ist eine aus Wien stammende Band. Ihren Stil umschreibt die im Sommer 2006 gegründete Gruppe gerne als „Wiener Soul“. Die Texte werden auf Wienerisch vorgetragen. 5/8erl in Ehr’n sind zehn Jahre alt. Ein Geburtstagswunsch der Band: „Dass unser Publikum weiter so viel Liebe zurückgibt.“ Die Band ist stolz auf ihre treuen Fans, ausverkaufte Konzerte und drei Amadeus Austrian Music Awards.