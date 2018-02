Seit ihrer frühen Jugend ist Katharina Riedl ein Fan der Beatles. Doch nicht nur deren Musik hat es ihr angetan, sondern auch die Heimatstadt der legendären Pilzköpfe: Liverpool.

„Spätestens seit ich 2013 ein halbes Jahr dort gelebt habe, ist die Hafenstadt am Mersey River zu meiner zweiten Heimat geworden“, erzählt die 30-jährige Maria Anzbacherin. Sie hat 2010 den Reiseführer „Mit John Lennon durch Liverpool“ veröffentlicht.

„Mit John Lennon durch Liverpool“

Mit Unterstützung des Reiseveranstalters Moser Reisen möchte sie nun auch Österreichern die Kulturhauptstadt 2008 näherbringen. Liverpool hat sich von der armen Industriestadt im Norden Englands zu einer modernen, jungen und überraschend grünen Metropole voller Kultur, Musik, Kunst und liebenswerten Bewohnern entwickelt, die jährlich tausende Besucher aus aller Welt anlockt.

Von 17. bis 21. Juli führt Katharina Riedl durch die Stadt. Es geht in den weltberühmten Cavern Club, mit den berühmten Ferries über den Mersey, in die Jugendhäuser von John Lennon und Paul McCartney, in die zwei prachtvollen Kathedralen bis hin ins legendäre Fußballstadion des FC Liverpool in der Anfield Road.

Wer mehr zu Liverpool, dem Geheimtipp unter Musik- und Kulturbegeisterten, erfahren möchte, hat beim Informationsnachmittag am 12. Februar, um 15 Uhr, im Restaurant Hubauer in Maria Anzbach die Gelegenheit dazu. Informationen zu der Reise: Helene Wunderl, 0699/ 19529251 oder wunderl@gmx.net