„,So tun, als ob es regnet‘, so sagt man in Rumänien, wenn man auf etwas Gesagtes nicht reagiert, die Aufforderung eines anderen mit einem abwesend in die Ferne gelenkten Blick überhört“, erklärte Iris Wolff. Sie las in der Mediathek Maria Anzbach aus ihrem neuesten Roman „So tun, als ob es regnet“. Die in Hermannstadt (Siebenbürgen) geborene Autorin begeisterte die Besucher mit ihrem Buch und ihren Erläuterungen über die Figuren ihres Romans. Dabei entfaltet sie dicht gewobene Seelenlandschaften, zeichnet ansprechende Naturbilder und findet für alles Schreckliche und Schöne des Lebens einen sinnfälligen Ausdruck. Die in Freiburg lebende Autorin erzählt in ihren Romanen von der kulturellen Vergangenheit Siebenbürgens und vom Kulturwechsel der aus Siebenbürgen ausgewanderten Generationen. Für ihren ersten Roman „Halber Stein“ erhielt sie den Ernst-Habermann-Preis 2014.

Musik mit Harfe und Querflöte

Die musikalische Begleitung übernahmen Eva-Maria Wallisch auf der Harfe und Susanne Weilguny auf der Querflöte, die Kompositionen von Harfenistinnen des 20. Jahrhunderts mit großer Empfindsamkeit spielten.

Die nächste Lesung in der Mediathek Maria Anzbach findet am Freitag, 2. März, statt: Jürgen Vogl und Rosi Dattler werden unter der Regie von Julia Vogl aus André Hellers Buch „Uhren gibt es nicht mehr – Gespräche mit meiner Mutter in ihrem 102. Lebensjahr“ lesen.