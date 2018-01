Biber richten derzeit in Maria Anzbach Schäden an. Unterhalb des Pflegeheims sind sie aktiv. „Ja, dort wütet jetzt der Biber, es ist aber keine Gefahr in Verzug“, stellt Bürgermeisterin Karin Winter fest.

Wasserverbandsobmann Karl Gfatter kennt die Problematik: „Wir haben schon einen Damm abgetragen und mehrere Bäume weggeräumt. Was jetzt noch liegt, räumen wir nach den Feiertagen weg, damit keine Verklausungen entstehen.“

Enorme Schäden durch Biber

In der warmen Jahreszeit finden Biber ausreichend Feldfrüchte. Sie fressen gern Mais, Zuckerrüben, Weizen, Raps oder Sonnenblumen. Im Winter ernähren sie sich hauptsächlich von Baumrinden. Nicht nur am Anzbach haben die Nager Schäden angerichtet. „Der Biber ist auf der gesamten Länge der Großen Tulln und deren Nebengerinne aktiv. Er ist überall, auch in den kleinsten Gewässern“, weiß Gfatter. Die Schäden seien enorm, die Beschwerden würden immer mehr.

Sogar Obstbäume stehen auf dem Speisezettel der Biber. Karl Gfatter: „In der Bachgasse in Neulengbach sind bei einem Haus sechs oder sieben Obstbäume gelegen. In Eichgraben haben Biber einen Marillen- und einen Apfelbaum umgelegt.“ Seitens des Wasserverbandes sei man ständig bemüht, die Probleme hintanzuhalten: „2016/2017 haben wir 85.000 Euro für verschiedene Maßnahmen wie Weg- und Böschungssicherungen versenkt.“