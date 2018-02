An Samstagen kommen kaum Besucher in die Bibliothek Maria Anzbach, deswegen bleibt die Mediathek im Gemeindezentrum ab März zu. Stattdessen wird am Donnerstagabend geöffnet.

„Ich habe seit unserer Eröffnung im September 2012 an dem Samstag festgehalten, weil ich dachte, es wäre doch ein feines Angebot für Kinder und Jugendliche, an einem Samstag alleine zu kommen, sich mit anderen zu treffen, zu stöbern“, sagt Bibliotheksleiterin Andrea Fürst.

Das sei eine Idealvorstellung, die weit von der Realität entfernt sei, bedauert Fürst: „Kinder kommen nicht allein und Jugendliche kommen gar nicht in die Bibliothek. Ich frage mich immer, warum Kinder und Jugendliche sich nicht in Bewegung setzen und sich Räume, geistige und örtliche, erobern.“ Der Raum von Jugendlichen erstrecke sich anscheinend vom Schreibtischsessel zum Computer-Bildschirm, meint Fürst.

„Und die Schullektüre muss so ätzend sein, dass kein Jugendlicher mehr Lust auf einen Bibliotheksbesuch hat. Wie viel an Wissen, Erfahrung, Fantasie geht da verloren.“ Man könne nur hoffen, dass sich viele, die in ihrer Kindheit von den Eltern in die Welt der Bücher begleitet wurden, sich zumindest im Erwachsenenleben wieder an diese Fantasiewelten erinnern und für die Bücher zurückgewonnen werden können.“