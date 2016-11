Der Musikverein Eichgraben - Maria Anzbach trat bereits zum neunten Mal in Folge zur jährlichen Konzertmusikwertung des Blasmusikverbandes Niederösterreich an. Nach acht Antritten in der Schwierigkeitsstufe A trat das Orchester heuer erstmals in der höheren Stufe B an und wurde dafür mit 90,17 von 100 Punkten belohnt.

90,17 von 100 Punkten in Stufe B

Die Musiker freuten sich, dass sie sich unter der Leitung von Mihaly Bojti um eine Schwierigkeitsstufe steigern und mit den Stücken „Rigoletto Suite“ und „Pasadena“ bei der Konzertmusikwertung eine sehr gute Leistung zeigen konnten.

Wer den Musikverein live erleben möchte, hat dazu am ersten Adventwochenende die Gelegenheit: Am Freitag, 25. November, spielen die Musiker des Musikvereins stimmungsvolle Weihnachtsweisen am Eichgrabener Adventmarkt.

Glühwein und kleine Stärkungen bietet der Musikverein am Sonntag, 27. November, am Adventmarkt in Maria Anzbach an, wo bei Einbruch der Dunkelheit auch stimmungsvolle Weihnachtslieder erklingen werden.