Bei der Feier und Segnung des neuen Katastrophenschutzlagers und des neu gestalteten Feuerwehrhauses gab es Dank für den fürs Vorhaben gegründeten Bauausschuss, bestehend aus Friedrich Ebner, Leopold Weissmann, Johann Hochreiter, Peter Hochreiter, Christoph Hornisch, Gerald Löhsel, Markus Wagner, Martin Weinbub und Harald Jokl. Sie haben für die Organisation dieses Vorhabens gesorgt. Dank galt auch allen Mitgliedern, die viel Freizeit auf der Baustelle verbrachten, um tatkräftig mitzuhelfen. Sie bekamen eine Urkunde und die Statue des Heiligen Florian. Kommandant Sepp Ertl gab einen umfassenden Bericht: In den letzten sechs Jahren wurden 1.700 Tätigkeiten erbracht, 11.380 Mitglieder der FF Maria Anzbach haben in insgesamt 49.000 Tätigkeitsstunden mitgeholfen. Bezirkskommandant Georg Schröder betonte: „Ich habe noch nie gehört, dass bei anderen Blaulichtorganisationen so viele Stunden in Eigenleistung für die Errichtung eines neuen Gebäudes erbracht wurden.“