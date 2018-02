In der Ausstellung „Kunst und Cool Tour“ in der Galerie Anzbach im Goldammer Museum werden mehr als 70 Werke von den vier österreichischen Malern Karl Goldammer, Ernst Fuchs, Paul Holzapfel und vom St. Christophener Malkünstler Leopold Kammerer gezeigt. Zu sehen sind Werke in Aquarell, Airbrushtechnik, Mischtechnik sowie limitierter Original Graphik.

Jedes dieser gegenständlichen Exponate ist ein wahrer „Augenschmaus“

Die Bilder, die das Cafe Hawelka über das Rathaus St. Pölten, das Blaue Haus von Schönthal, ein Griechen-Beisl, die Rialto- Brücke, die Strudelhofstiege oder etwa die Ankeruhr in Wien zeigen, sind in dieser Schau zu bewundern und auch zu erwerben. „Jedes dieser gegenständlichen Exponate ist ein wahrer „Augenschmaus“, schwärmt Galerist Alfred Altenburger.

Die Ausstellung ist von Freitag, 9. Februar bis Sonntag, 4. März zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag, von 13 bis 18 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung unter: 0664-200 3034.

Am letzten Ausstellungstag wird wieder eine handsignierte Goldammer Farblithographie verlost.