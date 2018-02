Auch heuer bietet Horst Glazmeier einen vielfältigen Kultursommer. Es ist bereits die 14. Spielsaison, seit 2004 werden jedes Jahr Veranstaltungen unterschiedlicher Art mit prominenten Künstlern im Kultur- und Event Gasthof „zum goldenen Löwen“ veranstaltet.

„Die Kulturbühne im goldenen Löwen ist bereits überregional bekannt, namhafte Künstler wie Josef Hader, Klaus Eckel, Roland Düringer, Alfred Dorfer, Birgit Denk und viele weitere haben hier bereits gespielt“, zeigt sich Glazmeier zufrieden.

Kultursommer hat sich Namen gemacht

Da die Veranstaltungen im eigenen Gastgarten stattfinden, gibt es pro Saison die Möglichkeit maximal zehn Mal zu spielen. „Heuer spielen wir acht Mal“, erzählt Horst Glazmeier. „Auch schöne Zelte wird es geben, man wird also bei Regen sicherlich nicht nass“, sagt er. Auf einer hauseigenen Bühne mit einer fixen und hochprofessionellen Licht- und Tonanlage treten die Musiker und Kabarettisten auf. Gespielt werden aktuelle Programme und Alben.

Horst Glazmeier ist selbst Musiker und kennt damit die österreichische Musikszene sehr gut. „In der Anfangszeit des Kultursommers sind meine Kollegen aufgetreten, doch leider gab es immer wieder Beschwerden seitens der Nachbarn wegen des Lärms. Deshalb sind auch Kabarettisten Teil des Kultursommers geworden, denn die sind wesentlich leiser“, schmunzelt Glazmeier.

„Das Ganze hat sich so entwickelt, es wird schließlich viel weiter erzählt und so kommen auch namhafte Künstler zu uns“, freut er sich über die vielen Anfragen. Dass das Programm so gut ankommt, freut den Veranstalter natürlich auch: „Der Kultursommer hat sich einen Namen gemacht. Pro Veranstaltung gibt es etwa 150 Karten, es ist sinnvoll, sich rechtzeitig Tickets zu bestellen“, rät er. Die Vorstellungen sind meist schnell ausverkauft. Im Gastgarten ist freie Platzwahl, „man sieht und hört aber von überall gleich gut“, erklärt Glazmeier.