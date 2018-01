Im Herbst wurde die neue Sporthalle in der Gemeinde Maria Anzbach eröffnet. „Sie wird gut angenommen“, freut sich Bürgermeisterin Karin Winter. Es gibt aber noch freie Kapazitäten.

Verschiedene Kurse werden in der neuen Halle bereits angeboten: Smovey, XCO-Shape, Eltern-Kind-Turnen, Fußball, Yoga und Ballspiele gibt es in der neuen Halle. Auch der Radclub Neulengbach trainiert in Maria Anzbach. Im März startet ein Tanzkurs.