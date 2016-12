Noch vor Weihnachten konnten Judith Aschenbrenner und ihr Team die „Herbergsuche“ für ihren Tauschladen beenden. Nachdem die ehemalige Trafik in Altlengbach, in der der Laden untergebracht war, abgerissen wurde, wurde eine neue Bleibe gesucht.

Fündig wurden sie nun in Maria Anzbach in der ehemaligen Post gegenüber vom Gemeindezentrum. „Zur Zeit werden die Räumlichkeiten eingerichtet und mit den vorhandenen Sachen eingeräumt“, freut sich Judith Aschenbrenner. Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei von der Feuerwehr Maria Anzbach mit Kommandant Josef Ertl, der mit seiner Mannschaft kurzfristig, die in Neulengbach eingelagerten Sachen, in das neue Lager transportiert hat.

Im Jänner ist die Eröffnung vom „Karussell – Tauschladen für Alle“ geplant. „Da wir für diese Räumlichkeiten nun Miete bezahlen müssen, sind wir auf Spenden angewiesen um die Unkosten abdecken zu können“, erklärt Aschenbrenner. Die Freiwilligen sind zusätzlich noch auf der Suche nach Räumlichkeiten (rund 50 Quadratmeter) für die Unterbringung der Möbel und Matratzen.