Am 12. Mai war internationaler Tag der Pflege – ein Tag, an dem die Leistungen der Menschen in Pflegeberufen in den Mittelpunkt gerückt wurden. Im Haus St. Louise der Barmherzigen Schwestern in Maria Anzbach arbeiten 77 Personen in der Pflege.

Gerlinde Göschelbauer, Heim- und Pflegedienstleiterin im Haus St. Louise, weiß genau, was sie an ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat. Professionell und herzlich sind sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für die Bewohner da. Sie begleiten die Menschen im Alltag, helfen bei der Körperpflege, unterstützen beim Essen oder erledigen organisatorische Aufgaben.

„Ich möchte den internationalen Tag der Pflege zum Anlass nehmen, auf das tägliche Engagement und den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeitenden hinzuweisen“, bedankt sich Gerlinde Göschelbauer bei ihrem Team. „Sie sind die einzelnen Rädchen, das dafür sorgt, dass sich unsere Bewohner bei uns wohl und zu Hause fühlen.“ Für Göschelbauer ist es daher wichtig, das Team zu unterstützen, wo es geht: „Nur wenn es den Mitarbeitenden gut geht, geht es auch unseren Bewohnern gut.“

In Pflegeberufen arbeiten zum Großteil Frauen. Daher ist ein familienfreundliches Arbeitsumfeld wichtig. Hier hat

St. Louise in den letzten Jahren ganz konkrete Schritte gesetzt. „Besonders wichtig sind flexible Arbeitszeiten, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden eingehen“, betont Göschelbauer. Familie und Beruf zu vereinbaren, geht in St. Louise noch weiter: So gibt es Sonderurlaubstage etwa bei der Einschulung der Kinder und bei der Erstellung des Dienstplans wird auf Kinderbetreuungs- und Ferienzeiten Rücksicht genommen.

Außerdem gibt es finanzielle Unterstützung bei der Kinder-Ferienbetreuung, die Möglichkeit zu Pflegekarenz und Pflegeteilzeit oder, wenn jemand mehr Zeit aus familiären Gründen zu Hause braucht, auch die Möglichkeit sich unbezahlten Urlaub zu nehmen. Ein Sozialfonds sorgt für Hilfe, wenn Mitarbeitende in Notsituationen kommen. Für Männer in der Pflege gibt es einen „Papamonat“ sowie Väterkarenz und für beide Elternteile auch die Möglichkeit der Verlängerung der gesetzlichen Karenz.

„Mehraufwand hat sich gelohnt“

Eine schöne Bestätigung für diese Maßnahmen ist die Auszeichnung des Hauses St. Louise als „Familienfreundlichster Betrieb in Niederösterreich“. Die Einführung war jedoch nicht immer einfach. „Am Ende des Tages ist es den Mehraufwand wert, wenn unsere Mitarbeiter sich als Teil des Hauses St. Louise sehen und wissen, dass uns ihr Wohlergehen am Herzen liegt“, strahlt Gerlinde Göschelbauer.