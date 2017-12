Trotz intensiver Bemühungen konnte kein Nachfolger für den Obmann des Wandervereins Gerald Löhsel gefunden werden. Am Dienstag vergangener Woche fand die Sitzung statt, bei der das Ende des Vereins nach 30 Jahren beschlossen wurde.

Obmann-Stellvertreter und FF-Kommandant Sepp Ertl wird sich um die korrekte Auflösung kümmern. Die Feuerwehr Maria Anzbach wird die beliebten Veranstaltungen wie den Wandertag und das Steckerlfischessen weiterhin organisieren, kündigte Ertl an.

„Nach zehn Jahren als Obmann wollte ich wie meine Vorgänger die Leitung abgeben“, berichtet Gerald Löhsel. Er wurde 2007 zum Obmann des Wandervereines gewählt. „Ich habe schon als Kind beim ersten Wandertag 1987 teilgenommen. Ich war auch bei der Gründersitzung dabei“, erinnert sich der scheidende Obmann.

Durch die vielen Aktivitäten, die rege Beteiligung bei den Veranstaltungen sowie die Spendenbereitschaft der Firmen und des Ehrenmitgliedes Johann Müller konnten in den vergangenen 30 Jahren rund 250.000 Euro an Spendengeldern für soziale und gemeinnützige Zwecke übergeben werden, berichtet Gerald Löhsel stolz.

Der Wanderverein hat nicht nur eigene Veranstaltungen durchgeführt, sondern hat auch mit der Teilnahme bei den Faschingsumzügen oder beim Adventmarkt einen Beitrag für das Leben im Ort geleistet.

Die Errichtung des Millenniumkreuzes am Kohlreit, des Johann-Müller-Steiges sowie die Erhaltung und Markierung von Wanderwegen und die aufwendige Renovierung des Marterls an der B 44 waren weitere Aktivitäten in der Gemeinde. Den vielen freiwilligen Helfern und Mitgliedern wurde dafür gedankt. Ein großes Dankeschön geht an die FF Maria Anzbach für ihre Unterstützung bei den diversen Veranstaltungen.